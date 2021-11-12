Джакарта, 12 ноября, 2021, 15:28 — ИА Регнум. Землетрясение магнитудой 5,1 произошло в провинции Северная Суматра в Индонезии, сообщает CNN Indonesia.

UCL Mathematical & Physical Sciences Землетрясение в Индонезии

Эпицентр землетрясения находился примерно в 41 км от Центрального Тапанули. Очаг землетрясения залегал на глубине 65 км.

Землетрясение произошло 12 ноября в 17: 44 по местному времени.

Как сообщало ИА REGNUM, агентство метеорологии, климатологии и геофизики Индонезии объявило, что с октября по ноябрь 2021 года на Бали произошло 26 землетрясений.