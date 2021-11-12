Нальчик, , 15:28 — REGNUM В Кабардино-Балкарии организована проверка Следственного комитета по факту оскорблений, высказанных в адрес народов республики. Аудиозапись с негативной оценкой жителей региона появилась в региональном сегменте соцсетей.

Эмблема СКР

«Следственным управлением СК РФ по Кабардино-Балкарии 11 ноября 2021 года инициировано проведение доследственной проверки в связи с распространением в социальных сетях аудиозаписи, на которой звучат негативные высказывания в адрес жителей Кабардино-Балкарской Республики», — говорится в сообщении следственного органа. Предположительно лицо, дающее оскорбительную оценку народам региона, является руководителем одного из заводов Кабардино-Балкарии. Свою негативную оценку он высказал в присутствии третьих лиц, после чего аудиозапись оказалась в соцсети.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее с просьбой проверить информацию об оскорбительных словах в адрес жителей республики обратился в прокуратуру глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков.

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