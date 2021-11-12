Брянск, , 15:30 — REGNUM К административной ответственности в очередной раз привлёк суд Злынковский молочный комбинат в Брянской области. Продукция завода снова оказалась некачественной, сообщили ИА REGNUM 12 ноября в пресс-службе регионального управления Россельхознадзора.

Творог

Специалисты лабораторно исследовали сметану 20% жирности и творог с массовой долей жира 9% на соблюдение требований безопасности. Пробы отбирались в торговых сетях и учреждениях здравоохранения региона на основании мониторинга государственной информационной системы «Меркурий». Претензии к злынковской продукции неоднократно поступали и из детских образовательных учреждений Орловской области.

Экспертиза подтвердила несоответствие образцов заявленному составу и наличие микробных ферментов. Россельхознадзор направил в Арбитражный суд Москвы материалы о привлечении предприятия к ответственности вплоть до приостановления деятельности. Суд оштрафовал комбинат на 700 тысяч рублей

В 2021 году по решению суда у молзавода уже отзывали шесть лицензий и назначали штрафы на общую сумму один миллион рублей.