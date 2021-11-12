Ульяновск, , 15:25 — REGNUM В Ульяновске завершили следствие по факту оставления детей в опасности и истязании. Фигуранткой стала мать детей, сообщает следственное управление СКР по Ульяновской области.

Семейное насилие Иван Шилов © ИА REGNUM

Под уголовное преследование попала 26-летняя жительница Ульяновска. Правоохранители установили, что с января по июль 2021 года она не раз оставляла надолго дома двух своих детей (двух и пяти лет), не обеспечивая их питанием и надлежащим уходом.

Также следствие выяснило, что она не заботилась о детях, не обеспечивала им условия для развития, а старшего сына истязала.

Дело расследовалось по факту оставления в опасности (ст. 125 УК РФ), истязании детей (п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ) и неисполнении обязанностей по воспитанию (156 УК РФ). Судебная психолого-психиатрическая экспертиза выявила у женщины хроническое психическое расстройство, в связи с чем материалы дела передадут в суд для применения принудительных медицинских мер.

Напомним, что в ходе проверки сообщения сотрудники экстренных служб установили, что квартира находилась в антисанитарных условиях, у детей не было одежды и обуви, в комнате отсутствовали мебель, холодильник, плита.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2015 году житель Карсунского района Ульяновской области признан виновным и приговорён к 13 годам колонии за истязание падчерицы и пасынка, в результате чего пятилетний мальчик, который страдал тяжёлым заболеванием, от полученных травм скончался. Разбирательства начались после обнаружения трупа ребёнка.

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