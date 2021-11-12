Варшава, , 15:25 — REGNUM Министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак во время пресс-конференции 12 ноября заявил, что ситуация на границе с Белоруссией «напряженная, но стабильная». Об этом сообщает Polskie Radio.

Мигранты © REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Обострение на границе Белоруссии и Польши: мигранты рвутся в ЕС —трансляция»

«Мы фиксируем много провокаций, множество попыток незаконно пересечь границу. Но польские пограничники и военные предотвращают эти попытки. Они не реагируют на провокации и следят за безопасностью на границе. В целом, ситуация там пока напряженная, но стабильная», — отметил Блащак.

Как сообщало ИА REGNUM, в последние несколько месяцев польские пограничники наблюдали рост числа нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Северной Африки, прибывающих в Польшу с территории Белоруссии. 2 сентября президент республики Анджей Дуда подписал указ о введении чрезвычайного положения на границе с Белоруссией.