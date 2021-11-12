Москва, , 15:25 — REGNUM В Москве на Ленинградском проспекте в дорожную аварию попали четыре автомобиля, сообщает 12 ноября «Пятый канал».

ДТП Иван Шилов © ИА REGNUM

Авария случилось возле дома 40 по Ленинградскому проспекту. По данным СМИ, Maybach известного бизнесмена Игоря Рыбакова столкнулся с ВМW футбольного пиар-агента Елены Болотовой. Вместе с ними в ДТП попали ещё две машины. В результате происшествия пострадавших нет.

«У меня муж в машине. Я в «Сапсане» еду. Я надеюсь, что все хорошо. Он говорит, что его кто подрезал на дороге», — приводит телеканал слова Болотовой.

Как уточняет телеграм-канал 112, в Maybach Рыбакова, входящего в первую сотню самых богатых людей России по версии Forbes, также не было, управлял транспортным средством водитель.