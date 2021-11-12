Москва, 12 ноября, 2021, 15:25 — ИА Регнум. В Москве на Ленинградском проспекте в дорожную аварию попали четыре автомобиля, сообщает 12 ноября «Пятый канал».

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Авария случилось возле дома 40 по Ленинградскому проспекту. По данным СМИ, Maybach известного бизнесмена Игоря Рыбакова столкнулся с ВМW футбольного пиар-агента Елены Болотовой. Вместе с ними в ДТП попали ещё две машины. В результате происшествия пострадавших нет.

«У меня муж в машине. Я в «Сапсане» еду. Я надеюсь, что все хорошо. Он говорит, что его кто подрезал на дороге», — приводит телеканал слова Болотовой.

Как уточняет телеграм-канал 112, в Maybach Рыбакова, входящего в первую сотню самых богатых людей России по версии Forbes, также не было, управлял транспортным средством водитель.