Афины , , 15:27 — REGNUM Четырнадцать детей без сопровождения покинули Грецию, чтобы переехать в Португалию. Об этом сообщает греческое отделение Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев на странице в соцсети Twitter 12 ноября.

Беженцы

В посте в социальных сетях новый представитель УВКБ ООН в Греции Мария Клара Мартин подчеркивает, что «благодаря напряженной работе специального секретариата по защите несопровождаемых несовершеннолетних с механизмом переселения несопровождаемых в ЕС, жизнь более 1000 детей изменилась к лучшему. Мы с нетерпением ожидаем продолжения нашего сотрудничества».

Сообщается, что один ребенок родом из Сирии, пятеро из Афганистана, один из Сомали, двое из Пакистана, один из Мали, двое из Бангладеш и двое из Демократической Республики Конго.