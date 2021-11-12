Берлин, 12 ноября, 2021, 15:23 — ИА Регнум. В Германии считают, что Россия сможет повлиять на ситуацию с мигрантами на белорусско-польской границе. В настоящее время германское правительства ведёт с Москвой переговоры касательно притока нелегальных мигрантов в Евросоюз через Белоруссию. Об этом 12 ноября на брифинге заявила представитель министерства иностранных дел ФРГ Андреа Зассе.

Иван Шилов ИА REGNUM Беженцы

Следите за развитием событий в трансляции: «Обострение на границе Белоруссии и Польши: мигранты рвутся в ЕС —трансляция»

Ранее по теме: Канцлер Австрии призвал к жёсткой реакции на ситуацию на границе с ЕС

Она подчеркнула, что также германская сторона находится в контакте с транзитными странами и авиакомпаниями по теме перевозки мигрантов в Белоруссию.

«По нашим сведениям, перевозкой нелегальных мигрантов активно руководит режим в Минске. Мы, разумеется, обсуждаем тему, в том числе с Россией», — цитирует ТАСС Зассе.

Представитель правительства ФРГ Ульрике Деммер заявила, что, с точки зрения Берлинма, президент РФ Владимир Путин имеет возможность повлиять на ситуацию.

«И мы ожидаем, что он предпримет соответствующие шаги», —добавила Деммер.

Читайте также: Меркель пожаловалась Путину на Лукашенко

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в госпогранкомитете Белоруссии заявили, что все усилия польской стороны направлены «не на решение проблемы миграционного кризиса на границе ЕС, а на активное распространение дезинформации». При этом Польша продолжает неприкрыто демонстрировать безнаказанность своих действий, явно нарушающих нормы международного права, констатировали в ведомстве.

В свою очередь несколько стран Евросоюза, Великобритания и США обвинили власти Белоруссии в искусственном использовании мигрантов для дестабилизации ситуации на границе. Коллективное обращение к подписали представители Эстонии, Франции, Ирландии, Норвегии, Великобритании и США.