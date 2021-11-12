12 ноября 2021 | Время чтения 2 мин

В украинских социальных сетях обсудили заявление премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля о том, что оснований для веерных отключений электроэнергии, несмотря на небольшие запасы угля, на Украине нет.

Мирослава Романенко, , 17:15 — REGNUM Оснований для веерных отключений электроэнергии, несмотря на небольшие запасы угля, на Украине нет. Такое заявление сделал 11 ноября премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в эфире украинского телеканала «1+1».

Питер Пауль Рубенс. Старуха и мальчик со свечами. 1616

Заявление премьер-министра Украины обсудили в украинских телеграм-каналах «Первый независимый», «Украина Сейчас», VESTI и «Крокодил». Многие из комментирующих стали сообщать о том, что у них под предлогом ремонтных работ уже отключают электроэнергию. В целом люди выразили недоверие словам главы украинского правительства.

«Значит, точно есть [основания]!!!» — отреагировал Александр Б.

«Как так можно врать?!» — добавила Ирина.

«Это они теперь в свои достижения записали (непрерывные поставки газа и света)», — пишет Екатерина П.

«Как хорошо, что успокоил! Не министр, а чудо чудное!» — иронизирует «65 413».

«Оснований нет, а отключения уже есть», — написала Лариса А.

«Они отмазку железную придумали, веерные отключения называть «плановый ремонт», — добавил No Name.

«Ой ли?» — отреагировала Lubov H.

«Они не в нашей стране живут — в космосе. Проще всего: ничего не знаю и не вижу», — пишет «Ягуар».

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль Kmu.gov.ua

»Будут отключать просто, без всяких оснований», — считает Alexandr.

«Ну конечно, не будет… Только с самого утра и до вечера везде плановые или ремонтные работы с отключением, типа работаем…» — посетовал Дмитрий М.

«Уже отключают. Говорят, что ремонтные работы. Два через два дня. Спасибо майдану, что дебилы у власти», — отреагировал Дмитрий Д.

«Веерных отключений не будет. Только плановые/внеплановые, случайные/специальные, периодические/постоянные…» — написал Jack Astas.

«Так какого фига аварийно закупаете электроэнергию в Белоруссии?» — не понимает Ирина.

«А Шмыгалю только и остается, что возражать и успокаивать, он же не будет в прямом эфире говорить пугающую правду!..» — отметил ПВ.

«Веерные отключения, которые были 20 лет назад, это «цветочки», они были по 2 часа, а сейчас в Одессе с 6 утра до 7−8 вечера т.н. плановые работы уже трое суток! И есть уже график до 16 числа», — посетовала Irene.

«Веерные отключения за 30 лет типа независимости и не прекращались», — пишет Марта.

Темнота Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Значит, точно будут!!! Они уже начались… Территория обмана и лжи», — отреагировал Александр Б.

«Если… [Шмыгаль] что-то обещает, нужно готовиться… Свечи закупать, фонари аккумуляторные. Вернули страну на 20 лет назад…» — написал 69 461 Garry Mats.

«Сегодня нет, а завтра… выключим и скажем: Путин виноват», — иронизирует Роман.

«Истинная «независимость» познаётся во тьме, без горячей воды и с холодными батареями. Терпилам, безусловно, объяснят, что для XXI века в Европе это нормально», — смеется Ден.

«Шмыгаль — человек слова! Сказал, создаст 500 000 рабочих мест — создал! Правда, люди для этого уехали за границу, но он же не говорил, в какой именно стране!» — не без сарказма подытожила Юля.

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