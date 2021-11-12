Кирово-Чепецк, Кировская область, 12 ноября, 2021, 15:20 — ИА Регнум. Выброс фтороводорода был локализован в течение часа специалистами регионального управления МЧС непосредственно на промплощадке ООО «ГалоПолимер Кирово-Чепецк». Об этом сообщает администрация Кирово-Чепецка на своей странице в социальной сети.

Цитата из х∕ф «Прорыв». Реж. Дмитрий Светозаров. 1986. СССР Утечка

В мэрии уточнили, что авария произошла в 11:50 мск в цехе 144.

«Пострадавших нет. Пробы воздуха службами взяты. Опасности для населения нет», — заверили в администрации города.

В управлении МЧС по Кировской области отметили, что подразделениями МЧС совместно с аварийно-спасательными формированиями предприятия проводится осаждение облака паров. Проведенные мероприятия позволили минимизировать последствия аварийной ситуации.

ООО «ГалоПолимер Кирово-Чепецк» входит в структуру группы компаний «ГалоПолимер». Предприятие является крупнейшим российским производителем фторопластов, фторкаучуков, фторопластовых суспензий, фторированных жидкостей и смазок, а также каустика (едкого натра) и хладонов. Также кирово-чепецкая площадка выпускает хлористый кальций нескольких марок, соляную кислоту, смеси соляной и плавиковой кислот.

Как сообщало ИА REGNUM, по предварительным данным, масса утечки составляет 1,4 тонны. Из ближайшей к предприятию школы №4 были эвакуированы около 400 человек, в числе которых 24 преподавателя.

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