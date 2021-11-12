12 ноября 2021 | Время чтения 4 мин

ИА REGNUM, , 21:00 — REGNUM Район с плохой экологией, дешёвым жильём, однотипной застройкой и отсутствием инфраструктуры. Всё это можно сказать про московский район Некрасовку.

Некрасовка. Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Некрасовка находится за МКАД, граничит с Люберцами и районом Косино-Ухтомское. За счёт дешёвого жилья Некрасовка — самый быстрорастущий район Москвы и один из лидеров в рейтинге самых неблагоприятных районов.

Церковь Покрова Пресвятой Богородицы на Люберецких Полях Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Церковь Покрова Пресвятой Богородицы на Люберецких Полях Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Некрасовка. Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

История Некрасовки началась в 1915 году. До этого на территории района находилось село Бедрино с одноименной усадьбой. Одними из последних владельцев усадьбы были купцы-чаеторговцы Некрасовы, от них раойн и получил своё название. В начале XX века все эти земли были скуплены и на них возникли Люберецкие поля орошения как часть Московской канализации. Эти поля фильтрации использовались для естественной очистки сточных вод. В 1915 году на этом месте возник посёлок Некрасовка, в котором поселились работники полей фильтрации.

Дачные участки Люберецкого района граничат с Некрасовкой Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Теплицы АО «Совхоз им. Горького». Входит в состав Некрасовки. Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Некрасовка. Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

В 1962 году была введена в строй Люберецкая станция аэрации. И в этом же году посёлок Некрасовка переходит в административное подчинение Москвы, после чего использование полей аэрации прекращается. Люберецкая станция до сих пор одна из крупнейших станций в Европе и очищает более половины сточных вод Москвы. В 2002 году Некрасовка получает статус района Москвы.

Люберецкие очистные сооружения АО «Мосводоканал». Некрасовка. Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Люберецкие очистные сооружения АО «Мосводоканал». Некрасовка. Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

На Люберецких полях возводят большой жилищный массив, который продолжает строиться и в настоящее время. Жильё в Некрасовке имеет достаточно низкую стоимость в сравнении с другими районами. Здесь предоставляют жильё льготным категориям граждан, обманутым дольщикам, сиротам. И если в 2016 году в Некрасовке проживало 43,6 тысячи человек, то по состоянию на 2021 год население района выросло почти до 99 тысяч.

Строительство новых жилых домов. Некрасовка. Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Строительство новых домов. Некрасовка. Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM Строительство новых домов. Некрасовка. Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Строительство новых домов. Некрасовка. Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Двор нового дома. Почти всю проезжую часть занимает остановка для спецтранспорта. Некрасовка. Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Некрасовка. Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM Некрасовка. Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Некрасовка. Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Такая скорость роста района порождает проблемы. Власти Москвы стараются при строительстве района возводить и социальные объекты. В Некрасовке построены современные школы, детские сады и поликлиники. Практически в каждом дворе есть детские и спортивные площадки. В 2019 году в новой Некрасовке появляется одноименная станция метро.

Станция метро «Некрасовка» Некрасовской линии Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Станция метро «Некрасовка» Некрасовской линии Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Аллея сказок. Старая Некрасовка. Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Рекультивируемый полигон твёрдых бытовых отходов. Некрасовка. Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM Некрасовка. Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

В отличие от старой части района, в новой Некрасовке практически нет парков и зелёных зон. На многих улицах новой Некрасовки есть велосипедные дорожки, но и они проходят среди домов. На сегодняшний день открыт только небольшой сквер Победы. Сейчас в центре Некрасовки у метро строится большой парк, который обещают открыть в 2022 году. Там же строится большой спортивный комплекс с крытым катком, бассейном, экстрим-парком и зоной воркаут.

Танк Т-34 в сквере Победы, открытый в сентябре 2021 года. Некрасовка. Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Дефицит прогулочных мест. Некрасовка. Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Некрасовка. Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Велосипедные дорожки. Некрасовка. Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Деревянный пешеходный переход. Некрасовка. Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM Ремонт дороги. Некрасовка. Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Строительство парка возле метро. Некрасовка. Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

В Некрасовке есть большое заброшенное и дикое Чёрное озеро. Еще к 2020 году власти обещали построить на берегах озера грандиозный парк. Но озеро как было заброшенным, так и осталось. Новая дата создания парка — 2022 год.

Пруд. Некрасовка. Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Торговая сеть Некрасовки представлена небольшим торговым центром у метро и магазинами товаров первой необходимости шаговой доступности. Также в Некрасовке нет кинотеатров, единственный небольшой Дом культуры находится в старой Некрасовке и построен в 1924 году.

Храм иконы Божией Матери «Воспитание» в старой Некрасовке Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Мемориал воинам — жителям посёлка Некрасовка, павшим в Великой Отечественной войне. Старая Некрасовка Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Дом культуры «Заречье». Старая Некрасовка. Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Старая Некрасовка. Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM Единственная пятиэтажка, расселенная при Лужкове, но не снесенная. В ней до сих пор работают почта и продуктовый магазин. Старая Некрасовка. Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Еще одна проблема Некрасовки — дефицит парковочных мест. Не редки случаи, когда пожарные машины не могут подъехать к дому из-за большого количества припаркованных автомобилей.

Некрасовка. Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Некрасовка. Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM Улики стоят возле полицейского участка. Некрасовка. Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

В Некрасовке дефицит парковочных мест Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Особое беспокойство вызывает экологическая ситуация, жители района жалуются на неприятные запахи. Рядом с жилыми домами находится бывший полигон твердых отходов «Некрасовка», который работал с 1997 по 2000 год. А в пяти километрах от Некрасовки находится полигон «Кучино», закрытый в 2017 году после обращения жительницы во время прямой линии к Владимиру Путину. Также недалеко от Некрасовки находится мусоросжигательный завод №4, который является источником выброса вредных веществ. Различные инициативные группы борются за закрытие завода, но пока безрезультатно.

Рекультивируемый полигон твёрдых бытовых отходов. Некрасовка. Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Строительство парка у метро. Видна труба Московского мусоросжигательного завода. Некрасовка. Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Некрасовка. Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

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