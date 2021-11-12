Мурманск, , 15:17 — REGNUM За последние сутки в Мурманской области выявили 273 больных ковидом, 131 из которых — жители областного центра. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперштабе.

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По данным штаба, за сутки в регионе скончались восемь ковид-пациентов, всего с начала пандемии жертвами инфекции стали 2422 человека. На лечении остаются 17 253 северянина.

Как сообщало ИА REGNUM, за последние сутки в России коронавирус выявили у 40 123 человек.