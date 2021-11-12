Москва, 12 ноября 2021, 15:17 — REGNUM Правила для освобождения семей с двумя и более детьми от подоходного налога с продажи жилья способствуют социальной поддержке населения, ведь это поможет семьям с детьми быстрее улучшить свои жилищные условия без трат на уплату налогов, заявил корреспонденту ИА REGNUM генеральный директор юридической компании «Топ Лигэл Консалтинг» Николай Когошвили.

Контроль за уплатой налогов
Контроль за уплатой налогов
Prokuror-kaluga.ru
«Но проблема в том, что у людей отсутствуют знания налогового законодательства, и они не всегда могут быть осведомлены о своих правах, поэтому огромный плюс, что средства массовой информации широко освещают эту тему.
Для того, чтобы осуществить предоставленные права, необходимо обратиться к специалистам с юридическим образованием, которые проанализируют, могут ли люди воспользоваться льготой и помогут оформить им все необходимые документы.
Таким образом, государство стремится наиболее полно защитить интересы населения, предоставляя различные льготы, в том числе в области уплаты налогов. Главное, чтобы граждане знали о предоставленных им правах и умели воспользоваться ими», — высказал свое мнение юрист.

Как сообщало ИА REGNUM, Минфин РФ предложило освободить от подоходного налога семьи с двумя и более детьми, которые продали свое жилье для покупки более просторного.

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