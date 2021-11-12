Москва, 12 ноября, 2021, 15:17 — ИА Регнум. Правила для освобождения семей с двумя и более детьми от подоходного налога с продажи жилья способствуют социальной поддержке населения, ведь это поможет семьям с детьми быстрее улучшить свои жилищные условия без трат на уплату налогов, заявил корреспонденту ИА REGNUM генеральный директор юридической компании «Топ Лигэл Консалтинг» Николай Когошвили.

Prokuror-kaluga.ru Контроль за уплатой налогов

«Но проблема в том, что у людей отсутствуют знания налогового законодательства, и они не всегда могут быть осведомлены о своих правах, поэтому огромный плюс, что средства массовой информации широко освещают эту тему.

Для того, чтобы осуществить предоставленные права, необходимо обратиться к специалистам с юридическим образованием, которые проанализируют, могут ли люди воспользоваться льготой и помогут оформить им все необходимые документы.

Таким образом, государство стремится наиболее полно защитить интересы населения, предоставляя различные льготы, в том числе в области уплаты налогов. Главное, чтобы граждане знали о предоставленных им правах и умели воспользоваться ими», — высказал свое мнение юрист.

Как сообщало ИА REGNUM, Минфин РФ предложило освободить от подоходного налога семьи с двумя и более детьми, которые продали свое жилье для покупки более просторного.

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