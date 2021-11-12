Кишинёв, 12 ноября, 2021, 15:17 — ИА Регнум. Премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица пока не планирует совершить визит в Россию, но к поездке в Москву готовится глава молдавского МИД, вице-премьер Николай Попеску.

Facebook.com/NataliaGavrilitaMF Наталья Гаврилица

«Состоится визит министра иностранных дел и европейской интеграции, вице-премьера Нику Попеску, который на следующей неделе отправится в Москву», — сказала Гаврилица.

Она сообщила, что запланированы встречи молдавского вице премьера с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, а также с другими официальным лицами.

Гаврилица также рассказала, что до конца ноября должна состояться встреча участников межправительственной молдавско-российской комиссии. После этого премьер-министр сообщит о дате своего визита.

Напомним, ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что встреча Лаврова и Попеску запланирована на 17 ноября. Особое внимание будет уделено взаимодействию в рамках международных организаций «прежде всего ООН, а также региональных интеграционных форматов, включая СНГ, ЕАЭС и ЧЭС».