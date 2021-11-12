Минск, 12 ноября, 2021, 15:16 — ИА Регнум. Лояльность силовиков Белоруссии к нынешнему политическому руководству постсоветской республики была рассмотрена 12 ноября в ходе обсуждения доклада, который представил Александру Лукашенко председатель Следственного комитета Дмитрий Гора. Участие в обсуждении принял также глава белорусского Совбеза Александр Вольфович.

Шилов Иван Лукашенко

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«Находимся в непростой ситуации и в этом году», — признал Лукашенко в ходе обсуждения доклада подчинённого ему следственного ведомства.

Лукашенко напомнил: «Мы передали Следственному комитету практически все полномочия, за исключением КГБ, где остались несколько следователей, которые занимаются специфическими для спецслужбы вопросами».

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«Насколько патриотичны и преданы белорусскому народу и закону наши работники в Следственном комитете?», — поинтересовался он.

Гора заверил Лукашенко в полной лояльности и готовности выполнить любые задачи. Пресс-служба президента Белоруссии цитирует начальника ведомства: «Не будет никаких колебаний, не будет никаких сомнений. Мы будем делать все на благо государства, и люди к этому готовы. Я это говорю с полной уверенностью».

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