Бали, Индонезия, 12 ноября, 2021, 15:11 — ИА Регнум. Агентство метеорологии, климатологии и геофизики Индонезии объявило, что с октября по ноябрь 2021 года на Бали произошло 26 землетрясений, сообщает CNN Indonesia.

Zeml.info Землетрясение

В ноябре 2021 года на Бали произошло восемь землетрясений.

Большая часть землетрясений произошла на материковой части Бали.

Напомним, Индонезия располагается в сейсмически активной зоне земного шара, на стыке трёх литосферных плит.