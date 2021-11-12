Афины , 12 ноября, 2021, 15:13 — ИА Регнум. «Настоящий марафон» пройдет в Греции после годичного отсутствия из-за пандемии. Об этом сообщает AMNA 12 ноября.

Марафон

Марафонский забег начнется в воскресенье, 14 ноября, в исторической отправной точке в городе Марафон — это будет 38 по счету гонка.

В общей сложности 9800 бегунов, разделенных на две группы с разными часами старта, установленными с интервалом в 45 минут, пробегут 42 195 метров оригинального маршрута, который пробежал греческий солдат в 490 году до н. э., чтобы донести до Афин весть о победе афинян в Марафонской битве. После дистанции обессиливший воин скончался от изнеможения и кровопотери.

Каждая группа будет разделена на восемь «блоков», чтобы избежать переполненности в качестве меры предосторожности против распространения коронавируса.

Для завершения гонки установлено ограничение по времени в семь часов, и финиш «Настоящего марафона» состоится на стадионе Панафинаикос, где бегуны преодолеют последние 170 метров маршрута.

Также в воскресенье, 14 ноября, запланированы забеги на 5000 метров с участием 10 000 бегунов, а как забеги на 10 000 метров запланированы на предыдущий день с участием 8 000 бегунов.

В общей сложности 27 800 бегунов из 83 стран и 100 разных национальностей примут участие в забегах на 5000 метров, 10 000 метров и в самом марафоне, при этом 75% мужчин-бегунов будут участвовать во всех трех забегах. В марафоне процент мужчин достигает 82% против 18% для женщин, на дистанции 10 000 метров процент составляет 76% и 34% для мужчин и женщин соответственно, на дистанции 5000 метров 52% составляют женщины и 48% — мужчины. Из бегунов 81% составляют греки, 19% — иностранцы, из которых 82% проживают в Греции и 18% приезжают из-за рубежа.