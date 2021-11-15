15 ноября 2021 | Время чтения 6 мин

Депутат Госдумы Сергей Леонов («Единая Россия») попросил главу Минздрава РФ Михаила Мурашко выдавать QR-код жителям, которые имеют антитела к коронавирусу. После легкого вздоха облегчения и благодарности в связи с «либерализацией» коронавирусных ограничений эта новость породила очередную волну возмущения в социальных сетях. Пользователи отмечают, что чиновники наконец-то раскрыли свои истинные планы.

Оксана Хмурова, , 09:25 — REGNUM



QR-коды Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Депутат Госдумы Сергей Леонов («Единая Россия») попросил главу Минздрава РФ Михаила Мурашко выдавать QR-код гражданам, которые имеют антитела к коронавирусу. Такая инициатива была озвучена также в Чувашии, власти которой заявили о введении региональной системы QR-кодирования граждан с высоким титром антител.

После легкого вздоха облегчения и благодарности в связи с «либерализацией» коронавирусных ограничений эта новость породила очередную волну возмущения в социальных сетях. Пользователи отмечают, что чиновники наконец-то раскрыли свои истинные планы. Сотни человек поставили лайки вот таким комментариям: «Ну наконец-то правду сказали, что прививки были прикрытием для введения QR-кодов?», «Это было ясно изначально, не здоровье людей им нужно, а, чтобы все были под номерами».

В связи с этим пользователи рекомендуют чиновникам ознакомится с Нюрнбергским процессом: «Стала ясна цель: не здоровье, а присвоение кодов. Резолюцию Нюрнбергского процесса не читали в Госдуме? Историю не учили?» «Что и требовалось доказать, фашистский паспорт в приоритете».

Кто-то из граждан задает резонный вопрос: «Если у всех будут QR-коды, тогда зачем вообще нужны будут QR-коды?»

«Человека хотят превратить в товар? Прочитайте, что такое этот код и для чего он предназначен. И задумайтесь, в какой мы с вами тьме оказываемся, получив его. Человек равно товар?», «Как зачем? Для контроля и порабощения людей. Стремятся приблизить «чудный дивный мир», где нет места личности, а есть только номер», «QR — не документ! Его изначально придумали для маркировки товаров», «Теперь все, у кого есть QR-код, равно товар», — уверены некоторые пользователи.

Галерея QR-кодов Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Они надеются, что люди согласятся пойти путем наименьшего сопротивления, и в итоге незаконно «посчитаны» будут все, а это — приговор нам всем и гарантия наступления нового мирового порядка. Помним о законе свободной воли», «Сейчас подведут так, что все рады будут, что им выдали долгожданный код концлагерный», — пишут жители.

«Мало нам бумажек! Свидетельство о рождении, паспорт, ИНН, СНИЛС, мед. полис… теперь код. Что дальше? Намордник есть, остался ошейник? А может просто дадите жить, работать? И просто лечить, а не пугать людей!», «Все чудеснее и чудеснее, а впереди ещё столько интересных идей», «А у них у самих-то есть эти коды, так щедро раздаваемые простым людям? Они сами себя-то оцифровали?» — интересуются граждане.

Нашлись и те, кто поддержал данную инициативу депутата: «Неужели что-то более-менее здравое», — написала жительница.

На это сразу же получила ответ: «Что тут здравого? Хотите быть товаром, скотом бесправным?» «Что в этом здравого? Еще полгода назад все тапками бы закидали того, кто сказал бы, что надо какой-то код, как скотине, получать. А сейчас — благодарят уже. Закошмарили народ», «И что, мы теперь точно собственность наших чиновников? Мы рабы под номерами?», «Поражают комментарии о том, что это более-менее здравое. Да сама тема с QR здравостью и не пахнет».

Жители отмечают, что некоторые публичные лица уже не стесняются в выражениях и прямо называют народ баранами, заявляя, что «нужно просто ловить и колоть».

Пользователи недоумевают, почему на подобные высказывания не реагируют правоохранительные органы. Люди считают, что такого мнения о людях придерживается большинство чиновников: «Ну вот, наверное, примерно такое мнение о населении страны имеют все чиновники и олигархи. Они думают, что народ — тупое стадо баранов, которых они пасут, и только они, высшая раса, знают, как надо и как лучше для них, и как поголовье будет приносить им больше мяса и шерсти? Не надо обижаться, это их настоящее мнение о народе страны, причём о всем народе, и о тех, кто привит, и о тех, кто нет. Просто нужно понимать, кто они и кто для них народ. Все иллюзии отбросить», — написала жительница Тольятти, и с этим комментарием согласились более 200 пользователей.

Люди припоминают высказывания некоторых чиновников, которые не скрывают того, что суть всех ограничений в том, чтобы было невозможно пройти в большинство учреждений без сертификата о прививке. «То есть их не интересует здоровье граждан, им нужно просто всех вакцинировать и выдать QR-код», — пишут жители.

Кто-то из пользователей предположил, что «цель в том, чтобы разделить армию «антиваксеров» на две половины, выдав одной половине QR-коды, и этим самым на время вывести из протеста. А когда переколют тех, кто без кодов, начнут колоть и тех, у кого есть QR-коды, но нет укола. «Разделяй и властвуй!»

Кто-то предположил, что это является очередной идеей по наполнению чьих-то карманов: «Медцентры, наверное, потирают ручки, сейчас прибыль вообще попрет».

«Мне вообще все это очень «нравится»: голосовать на выборах мы ходили без QR-кодов, переписчики к нам домой приходят, QR-коды тоже не предъявляют, да и наши им не нужны, депутаты ходили по учреждениям с обещаниями прекрасной жизни и… Вот она настала. Где вы, депутаты? Которым нужны были наши голоса на выборах! Почему сейчас вас не видно и не слышно. И вот ваша обещанная прекрасная жизнь. Я её прямо каждый день ощущаю. И мои дети тоже», — возмущается жительница Тольятти.

Проверка QR-кода Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Лучшего переписчика, чем QR-код, просто не найти, никакая росстатовская перепись не нужна будет», — возражает другой.

Люди отмечают, что есть другие проблемы, которые нужно срочно решать: «Займитесь, наконец, проблемами экономики, здравоохранения и образования. Хватит ковидные гонки раздувать и тратить бюджетные средства на непонятно что», «Медицину надо восстанавливать», «Что ни день, то какие-то новшества, а то и по несколько раз всё меняется», «Во работа в Думе! Теперь целый год будут решать, кому вешать ярлыки, кому нет», «Они вообще видели статистику по смертности от других заболеваний, например, от онкологии? Вот где нужно тревогу уже давно бить, а не создавать видимость борьбы с этим ковидом».

Напомним, 12 ноября вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что правительство предложило отредактировать ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», в котором будут закреплены новые антиковидные ограничения. По ее мнению, «сертификат прививки от коронавируса должен стать таким же важным документом в жизни наших граждан, как паспорт».

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