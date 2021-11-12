Чебоксары, , 15:07 — REGNUM В Чувашии метеорологическая зима пришла позже, чем обычно. Республику в ближайшее время могут накрыть новые снегопады, сообщил ИА REGNUM автор проекта «Погода в Чувашии» Владимир Михайлов.

Зима Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

По его словам, началом метеорологической зимы можно считать 10 ноября, когда среднесуточная температура была «минусовой». Это на десять дней позже обычного.

Вечером 12 ноября ожидаются снегопады, новая порция осадков может выпасть в ночь с 14 на 15 ноября. Что касается температуры, то 14 ноября днём похолодает до −2…−4 градусов мороза, а в ночь с 15 на 16 ноября температура может опуститься до — 10 градусов.

По предварительным данным, на следующей неделе будет преимущественно без осадков, в среднем температура составит 0…-5 градусов мороза. За вторую декаду средняя температура может составить — 3 градуса мороза, что соответствует климатической норме.

В выходные дни, 20−21 ноября, атлантический циклон может принести новые снегопады.