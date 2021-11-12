Москва, , 16:38 — REGNUM Телеведущая и актриса Лариса Гузеева пожаловалась на проблемы со здоровьем, которые появились после перенесённого коронавируса. Об этом 12 ноября пишет издание «Рамблер».

Лариса Гузеева Скриншот с YouTube

По словам Гузеевой, у неё появились проблемы с памятью. «Я туплю, забываю слова, забываю, о чем начинаю говорить. Я до ковида и я сегодня — это два разных человека», — поделилась телеведущая.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Лариса Гузеева вернулась к работе телеведущей на шоу «Давай поженимся». «Мы продолжаем снимать программу… Скоро вы увидите нашу любимую Ларисочку. С ней всё хорошо», — рассказала коллега Гузеевой Роза Сябитова.

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