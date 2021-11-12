Афины , 12 ноября, 2021, 15:22 — ИА Регнум. Власти Греции действуют абсолютно законно и не нарушают правил, которые предусматривает европейское положение об охране морских границ. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Греции Милтиадис Варвициотис в интервью телеканалу «Скай» 12 ноября.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мигранты

Варвициотис прокомментировал недавний скандал на пресс-конференции премьер-министрастраны Кирьякоса Мицотакиса, которого журналист обвинил в жестоком и бесчеловечном обращении с мигрантами. Говоря об управлении миграционными потоками, Варвициотис добавил, что вопреки турецкой пропаганде, в Евросоюзе никто не обвиняет Грецию в том, что она должным образом не выполняет соглашения по правам человека или топит людей в море.

«Если есть какой-нибудь человек в опасности, мы спасем его, в этом нет сомнений», — сказал он.

Также Варвициотис отметил, что ЕС встревожен тем, что происходит в Польше и Литве, и теперь представители объединения осознали, что превращение проблемы мигрантов в политический инструмент представляет собой прямую угрозу.