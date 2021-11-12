Таллин, 12 ноября, 2021, 15:00 — ИА Регнум. Евросоюз обязался к 2030 году обеспечить климатическую нейтральность как минимум в 100 городах Европы. Об этом сообщило эстонское «Радио 4 «, отметив, что в их число входит Таллин, названный в 2021 году «зеленой столицей Европы».

evsola Таллин. Эстония

Сообщается, что так как около четверти общего объема выбросов парниковых газов в городах приходится на транспорт, самые масштабные перемены должны произойти именно в данной сфере. Стратегия мобильности ЕС предусматривает сокращение выбросов в транспортном секторе на 90% в течение ближайших 30 лет. При этом срок достижения промежуточной цели стратегии — 2030 год — уже не горами.

По словам главы Генерального директората Еврокомисии по мобильности и транспорту Хенрика Хололея, шаги, сделанные Таллином в прежние годы, были верными. В то же время столица Эстонии остается городом с большим количеством автомобилей, и это должно измениться.

Один из способов уменьшить число автомобилей в центре города — сделать въезд в центр платным. Это работает в некоторых крупных городах Европы и помогает не только уменьшить пробки, но и снизить количество выбросов.

«В то же время для этого необходим хорошо функционирующий общественный транспорт. То, что он стал в Таллине бесплатным, — интересный эксперимент, однако этого недостаточно», — считает представитель еврокомиссии.

Он добавил, что с помощью цифровых решений можно добиться лучшей оптимизации движения: «В этой области можно быстрее всего претворить в жизнь разные идеи. Перевод всего общественного транспорта на другие решения, пересмотр городской логистики, электрофургоны и так далее».