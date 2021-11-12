Вашингтон, , 16:37 — REGNUM Американская модель Пэрис Хилтон и предприниматель Картер Реум поженились. Об этом Хилтон сообщила 12 ноября в личном Instagram-аккаунте.

Пэрис Хилтон Скриншот с YouTube

https://www.instagram.com/p/CWKe8BXrVq1/

Хилтон и Реум расписались 11 ноября 2021 года. Модель опубликовала фото в свадебном платье: «Моя вечность начинается сегодня», — подписала она пост.

ИА REGNUM напоминает, что Пэрис Хилтон и Картер Реум обручились в феврале 2021 года. В августе они приобрели особняк за $8,4 млн (около 623 млн рублей).

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