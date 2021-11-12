Вашингтон, , 14:57 — REGNUM Южная Корея и США договорились начать диалог по вопросам энергетической политики. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства торговли, промышленности и энергетики Южной Кореи.

Флаги США и Южной Кореи Defense.gov

Соответствующая договорённость была достигнута в ходе встречи министра торговли, промышленности и энергетики Южной Кореи Мун Сын Ука и министра энергетики США Дженнифер Гранхольм, состоявшейся 10 ноября в Вашингтоне.

В рамках диалога представители двух стран намерены обмениваться мнениями и стратегиями по достижению углеродной нейтральности к 2050 году, а также проводить совместные исследования.

Известно, что первая встреча в рамках диалога по вопросам энергетической политики состоится в Южной Корее в начале 2022 года.

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