Москва, , 14:56 — REGNUM Причиной смерти знаменитого российского писателя-сатирика Виктора Коклюшкина стала острая сердечная недостаточность. Эстрадный драматург скончался 12 ноября.

Свеча Zengardner.com

До своего дня рождения юморист не дожил всего 15 дней — 27 ноября ему должно было исполниться 76 лет.

Коклюшкин известен своими монологами. Сатирические рассказы писателя зачитывали такие известные российские юмористы, как Владимир Винокур, Евгений Петросян и Клара Новикова.

Виктор Коклюшкин родился 27 ноября 1945 года в Москве. В 36 лет он окончил высшие театральные курсы ГИТИСа, и уже через четыре года начал писать сценарии для телевидения. За свою жизнь он написал более 10 книг, его имя можно увидеть в сценариях к мультфильмам.