Ижевск, 12 ноября, 2021, 14:55 — ИА Регнум. Каракулинская средняя школа, учащиеся которой ранее обратились за медицинской помощью с признаками острой кишечной инфекции, а также вирусной инфекции, продолжит процесс обучения в дистанционном формате. Об этом заявила министр образования и науки Удмуртии Светлана Болотникова.

(сс) Евгений Самарин. mos.ru Дистанционное обучение

По предварительной информации, дистанционное обучение продлится в течение следующей недели. Решение о возобновлении занятий в очной форме будет принято исходя из эпидемиологической ситуации, добавила министр.

Как сообщало ИА REGNUM, по факту массового отравления школьников возбуждено уголовное дело по ст. 236 УК РФ («Нарушение санитарно-эпидемиологических правил»). По обновленным данным, за медицинской помощью обратились 32 учащихся Каракулинской средней школы. Из их числа восемь школьников — с подозрением на острую кишечную инфекцию, остальные — с признаками вирусной инфекции. Также к врачам обратились трое сотрудников учреждения.

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