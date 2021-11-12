Афины , , 15:00 — REGNUM Президент Турции Реджеп Эрдоган приучил Грецию к угрозам, и в случаев осуществления своих угроз он увидит, что Афины готовы ко всему. Об этом заявил греческий заместитель министра иностранных дел Милтиадис Варвициотис в интервью телеканалу «Скай» 12 ноября.

Флаг Греции

Политически и оперативно Афины полны решимости разобраться с угрозами, «таков приказ премьер-министра», подчеркнул Варвициотис.

В частности, комментируя недавние заявления президента Турции о том, что США выбрали не ту сторону в Эгейском море, Варвициотис сказал, что такие слова Эрдогана свидетельствуют о масштабах его изоляции.

«Вы понимаете, насколько важно оборонное соглашение, подписанное правительством [Греции] с Соединенными Штатами, насколько оно нарушило всю систему оборонных и дипломатических соглашений, заключенных Грецией, и сколько власти они дают нашей стране перед лицом турецкой угрозы», — отметил греческий политик.

Кроме того, напомнив о негативном отношении греческой оппозиции как к греко-французскому, так и к греко-американскому стратегическому соглашению, он подчеркнул, что эти вопросы — не та область, где нужно противостоять друг другу, наоборот, именно в ней нужно проявить дух солидарности и решимости перед лицом турецкой угрозы.