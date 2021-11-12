Таллин, , 14:52 — REGNUM Классик русской и мировой литературы Федор Достоевский связан с Эстонией. Об этом сообщил местный портал sputnik-meedia.ee.

Фёдор Достоевский

Писатель бывал с визитами в эстонской столице. В Ревель, а именно так тогда именовался Таллин, автор «Преступления и наказания» приезжал, как минимум, трижды: в 1842, 1845 и 1846 годах. Он останавливался у своего родного брата Михаила, жившего в доме, расположенном на улице Уус, 10.

Как отмечает издание, в XIX столетии этот дом обычно называли «инженерным». Объясняется это тем, что принадлежал он Ревельской инженерной команде, в которой и служил старший брат великого русского писателя.

По данным портала triptoestonia.com, на самого Федора Михайловича город произвел двойственное впечатление: Ревель ему понравился, а вот некоторые его жители вызвали у писателя не самые лучшие чувства, во многом благодаря «кастовому духу и ханженству» (согласно воспоминаниям ревельского друга писателя Александра Розенкампфа).

В первый свой приезд в Ревель Достоевский провел тут всего две недели ‑ и этого времени оказалось достаточно для того, чтобы в его рукописях стали появляться наброски силуэтов башен и характерных для них шпилей. Второе пребывание Федора Михайловича в Ревеле было более продолжительным — он провел здесь все лето, работая над повестью «Двойник». Последний визит писателя в столицу Эстонии продлился три месяца.

На доме, в котором останавливался Достоевский в Таллине, 12 ноября установлена мемориальная доска.

Кроме того, в столичном парке возле Центра русской культуры установлен памятник классику русской литературы. Памятник был установлен в 2002 году. Он был преподнесен в дар столице Эстонии правительством Москвы. Автором проекта является российский скульптор Валерий Евдокимов. Постамент и пьедестал сооружены на деньги, которые пожертвовали жители Эстонии, России и многих других стран.

Стоит отметить, что таллинский памятник Достоевскому является первым, установленным за пределами России и единственным в странах Прибалтики.