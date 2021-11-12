Бишкек, , 14:49 — REGNUM В последнее время мошенники распространяют через соцсети и интернет-мессенджеры сообщения о том, что Национальный банк Киргизии якобы проводит опрос с возможностью получить 50 тысяч сомов (42 тысячи рублей) в качестве вознаграждения за участие в нём.

Ложь

В Нацбанке отмечают, что никогда не проводили и не проводят никаких опросов или розыгрышей посредством рассылки сообщений со ссылкой на неизвестные сторонние интернет-сайты.

Финансовый регулятор просит граждан ни в коем случае не переходить по таким ссылкам, удалить сообщение и не распространяйте его дальше, а также не предоставлять никому информацию о номере своей банковской карты, ПИН-коде, сроке действия карты и CVV/CVC-коды.

«Под разными предлогами злоумышленники пытаются узнать ваши данные, пересылая поддельную ссылку на неизвестные сайты. Вернуть украденные с банковской карты деньги практически невозможно, так как владелец карты добровольно передал мошенникам свои данные», — констатируют в Национальном банке Киргизии.