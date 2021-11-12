Джакарта, , 14:49 — REGNUM По данным целевой группы по борьбе с COVID-19, в Индонезии за сутки выявили 399 случаев заражения коронавирусом, сообщает Kompas.

Коронавирус Сdc.gov

По состоянию на 12 ноября в Индонезии выявлено 4 250 157 носителей SARS-CoV-2.

Кроме того, за день побороть коронавирус смогли 560 жителей Индонезии. Всего коронавирус в Индонезии переболели 4 097 224 человек.

В период с 11 по 12 ноября 2021 года от COVID-19 в Индонезии умерли 20 человек. Всего эпидемия унесла жизни 143 628 жителей Индонезии.

В настоящее время в Индонезии зарегистрировано 9305 активных случаев COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, делегация Конгресса США похвалила Индонезию за борьбу с COVID-19.

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