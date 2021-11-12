Москва, 12 ноября, 2021, 14:48 — ИА Регнум. В последнее время отдельные политические деятели Украины вещают о вхождении своей страны в эпоху некой «энергетической войны» с Россией, заявил корреспонденту ИА REGNUM управляющий партнер юридической группы «Атлант», адвокат Сергей Квашенинников.

Иван Шилов ИА REGNUM Газопровод

«Речь идет о возможных ограничениях поставок энергоносителей из Российской Федерации и сопредельных государств. В этой связи стоит отметить, что нагнетаемая атмосфера безысходности и паники в Украине выгодна лишь таким политикам, но не братскому украинскому народу.

«В преддверие отопительного сезона, рассчитывать на очередное бескорыстие большого восточного Брата или народов непризнанных республик, которые год из года закрывали глаза на откровенные злоупотребления в отношении энергоресурсов — затея крайне рискованная.

Трезвым взглядом всегда можно отделить политическое давление от мер, направленных на элементарное соблюдение собственных экономических интересов.

Хуже всего, что вместо институтов международного права, позволяющих решать споры в судах, а также открытого диалога, украинские политики демагогически провозглашают какое-то «военное положение».

Представляется, что первая волна этой паники сменится пониманием необходимости конструктивного диалога, соблюдением экономических интересов сопредельных территорий и государств», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, действия России направлены на то, чтобы Украина ещё больше ощутила на себе влияние энергетического кризиса, заявил заместитель министра энергетики Украины Максим Немчинов.

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