Тбилиси, 12 ноября, 2021, 14:48 — ИА Регнум. Основанная экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили партия «Единое национальное движение» (ЕНД) и её сторонники 12 ноября в Тбилиси вышли на две акции протеста. Об этом сообщает телеканал Mtavari arkhi.

Facebook.com/SaakashviliMikheil Михаил Саакашвили в тюрьме

По данным журналистов, митинги начались возле станций метро «300 арагвинцев» и «Дидубе». Потом одна колонна двинется протестовать к зданию министерства юстиции, а другая — к минздраву.

Протестующие требуют перевести Саакашвили из тюремной больницы в частную клинику, а также освободить его из заключения. Они заявляют, что их акция будет носить мирный характер.

Напомним, Саакашвили задержали в Грузии 1 октября, и он объявил голодовку. Партия ЕНД с начала ноября ежедневно проводит акции протеста, требуя «защитить жизнь» экс-президента. 8 ноября его перевели в тюремную больницу в Тбилиси. 11 ноября минюст Грузии обнародовал видео, как упитанный Саакашвили оказывал сопротивление при переводе в тюремную палату, а его несли, держа за руки и за ноги. Это вызвало дополнительное возмущение в оппозиции.