Рига, , 14:46 — REGNUM В Латвии почти 100 школ, в которых вот уже несколько лет преподается гособорона. Как сообщил местный портал Rus. LSM, раз в месяц школьники изучают не классические предметы, а патриотизм и защиту государства от внешней агрессии.

ВС Латвии

Ориентирование, чтение карт, камуфляж, базовые навыки стрельбы — такие занятиях часто проводятся вне стен школьного учреждения, на территории военных полигонов и воинских частей.

«К примеру, мы учим молодых людей, как подготовиться к кризисной ситуации, что положить в сумку, если нужно покинуть дом срочно на несколько дней. Также насчет связи. Мы берем рации, посылаем сообщения друг другу, учим фонетический алфавит, слова. Не так уж легко говорить по рации, это не то же самое, что говорить по мобильному телефону», — сообщил один из преподавателей на уроках гособороны Юрис Шинкунс.

«Те школьники, которые выбрали уроки гособороны, не боятся выходить на улицу, они спортивные и физически развитые, заинтересованы в освоении новых знаний, что у них и получается. Жизнь вам предлагает что-то иное — не только математику, латышский, классические предметы, но и посмотреть на то, что происходит в мире», — так прокомментировала уроки замдиректора Рижской 31-й средней школы Майя Какере.

Планируется, что с 2024 года уроки государственной обороны станут обязательными в средней школе Латвии.