Каракулинский район, Удмуртия, 12 ноября, 2021, 14:46 — ИА Регнум. По обновленным данным, за медицинской помощью обратились 32 учащихся Каракулинской средней школы. Из их числа восемь школьников — с подозрением на острую кишечную инфекцию, остальные — с признаками вирусной инфекции, сообщает пресс-служба правительства Удмуртии. Также к врачам обратились трое сотрудников учреждения.

K-obr.spb.ru Школьная столовая

Зампред правительства республики Эльвира Пинчук уточнила, что состояние двоих детей оценивается медиками как средней степени тяжести. Остальные школьники переносят заболевание в легкой форме, как и взрослые.

Она добавила, что наблюдение за всеми детьми проводится амбулаторно, никто в госпитализации не нуждается.

Как сообщало ИА REGNUM, по факту массового отравления школьников возбуждено уголовное дело по ст. 236 УК РФ («Нарушение санитарно-эпидемиологических правил»). В следственном управлении СКР по республике сообщали, что пострадали дети в возрасте 11 лет.

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