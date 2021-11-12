Бишкек, , 14:46 — REGNUM Внедрённая в начале 2021 года на пограничных пунктах пропуска система «Сводный пост» не только ускорила процесс учета пересекающих границу Киргизии товаров и транспорта, но и выявила попытки импортёров уклониться от уплаты налогов. Об этом заявил первый вице-премьер-министр Арзыбек Кожошев на правительственном совещании сегодня, 12 ноября.

Киргизия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

По его словам, недобросовестные предприниматели продолжают завозить в республику товары с указанием в счетах-фактурах цены, заниженной в 15 — 40 раз.

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«К примеру, импортируют лес, оформляя его по цене 1,5 тысячи сомов (1,2 тысячи рублей) за кубометр. В реальности же его рыночная стоимость начинается от 22 тысяч сомов (18,4 тысячи рублей). А литр подсолнечного масла они оформляют по 4 сома (3,5 рубля), тогда как в розницу его цена начинается от 155 сомов (130 рублей)», — подчеркнул Кожошев.

Высокопоставленный чиновник отметил, что такие махинации наносят ущерб бюджету, а также из-за них страдают добросовестные поставщики.

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