Белорусский Красный Крест отправил на границу грузовики с гумпомощью
Минск, 12 ноября, 2021, 14:46 — ИА Регнум. Белорусский Красный Крест отправил на границе с Польшей шесть машин с гуманитарной помощью для находящихся там беженцев, сообщили в пресс-службе организации.
Отмечается, что беженцам больше всего необходимы одеяла, шапки, варежки, шарфы, теплые носки, термоодеяла, дождевики, подгузники и средства гигиены.
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Как сообщало ИА REGNUM, 12 ноября группа мигрантов прорвалась из Белоруссии в Польше на контрольно-пропускном пункте (КПП) «Брузги». Они повредили ограждение из колючей проволоки. Польская полиция снимала всё на видео.
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