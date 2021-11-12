Рига, , 14:44 — REGNUM Дирекция безопасности дорожного движения Латвии (CSDD) намерена повторить акцию 2020 года по популяризации среди велосипедистов и пешеходов светоотражателей и светоотражающих жилетов. Об этом заместитель руководителя дирекции в городе Лиепае Арнис Йексте сообщил латвийскому «Радио 4».

Велосипед Andreas Kambanis

Это делается для того, чтобы сделать участников дорожного движения более заметными как для других велосипедистов, так и для автомобилистов, и снизить опасность столкновений сообщил он.

Во время акции «невидимым» велосипедистам будут подарены комплекты из переднего белого и заднего красного отражателей. А тем, кто позаботился о своей видимости, в знак признательности будет выдан купон на бесплатный горячий напиток.

Йексте добавил, что велосипедисты и пешеходы в последние годы стали активней пользоваться отражателями: «Хорошо, что у тех, кто занимается спортом — бегом, скандинавской ходьбой — тоже есть что-то светящееся, есть отражатели. Вижу, что те, кто вывел собачку погулять, прикрепляют ей на ошейник отражатель или мигающий фонарик. Так что есть позитивные тенденции».

Его радует, что общая тенденция в Латвии такова: обществу уже не нужно объяснять пользу светоотражателей в темное время суток. «Тем более, что сейчас доступны разные материалы — и пряжа, и перчатки, шапки, шарфы. Можно купить детские рюкзаки и куртки со вшитыми отражателями. Я чувствую позитивную тенденцию», — подчеркнул он.