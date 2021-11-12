Берлин, 12 ноября, 2021, 14:43 — ИА Регнум. Исполняющий обязанности министра иностранных дел ФРГ Хайко Маас примет участие в трёхсторонней встрече в глава МИД Франции и УкраиныЖан-Ивом Ле Дрианом и Дмитрием Кулебой. Как заявила 12 ноября на брифинге представитель внешнеполитического ведомства Германии Андреа Зассе,встреча состоится 15 ноября в Брюсселе на полях переговоров со странами «Восточного партнёрства».

Брюссель

Читайте также: Белоруссию коллективно обвинили в дестабилизации на границе с Евросоюзом

Дипломат уточнила, что центральной темой встречи глав МИД ЕС со странами «Восточного партнёрства» станет подготовка саммита в декабре 2021 года.

«Маас предварительно со своим французским коллегой Ле Дриан проведут переговоры с украинским министром Кулебой», — добавила Зассе.

Также по теме: В Минске обвинили Польшу в информационных вбросах о ситуации на границе

Как сообщалоИА REGNUM, в начале ноября исполняющая обязанности канцлера Германии Ангела Меркель удостоила встречи президента Украины Владимира Зеленского.Она состоялась на полях конференции ООН в Глазго по изменению климата COP26. Зеленский и Меркель обсудили ситуацию в Донбассе, а также энергетический кризис в Европе и перспективы его преодоления.