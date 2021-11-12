Люберцы, Московская область, , 14:42 — REGNUM Больше всего новых пациентов с коронавирусной инфекцией на территории Подмосковья за минувшие сутки выявлено в Люберцах. Об этом 12 ноября сообщает Московский областной штаб по борьбе с распространением COVID-19.

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В общей сложности число подтвержденных случаев на территории этого городского округа увеличилось за сутки на 195 человек. Следом за Люберцами идет Балашиха, где за этот же период официально подтверждено заражение новой инфекцией 182 человек. На третьем месте расположился Королев, где COVID-19 диагностировали у 169 человек.

Всего за последние сутки в Московской области зарегистрировали 2726 новых случаев COVID-19. Отметим, что по состоянию на 12 ноября в шести городских округах региона не было обнаружено ни одного нового случая коронавирусной инфекции.

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