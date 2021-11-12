12 ноября 2021 | Время чтения 4 мин

Новосибирские власти ежедневно рапортуют о числе вакцинированных от коронавируса. В то же самое время кормящие жительницы региона не могут вакцинироваться из опасений за здоровье ребёнка и не могут получить медотвод из-за непроработанности этого вопроса.

Анна Алябьева, , 15:42 — REGNUM В Новосибирске кормящие женщины оказались в очень непростой ситуации — либо вакцинироваться от коронавируса, беря на себя ответственность за возможные осложнения у грудного ребёнка, либо, опять же подвергая себя и малыша опасности заразиться, идти за медотводом к терапевту. Об этом ИА REGNUM рассказала одна из жительниц города.

Пьер Огюст Ренуар. Женщина, кормящая ребенка. 1894

«После появления информации о введении QR-кодов в регионе я позвонила на горячую линию новосибирского министерства здравоохранения, чтобы узнать, где мне можно получить медотвод от вакцинации, так как у меня семимесячный ребёнок, находящийся на грудном вскармливании. По номеру 124 мне ответили, что, наверное, справку нужно брать у гинеколога. Но в женской консультации по месту жительства мне заявили, что таких документов они не выдают и мне нужно идти к терапевту. При повторном разговоре оператор горячей линии минздрава на мои многочисленные вопросы о том, как мне с грудным ребёнком отстоять в очереди к терапевту, к которому сейчас идут больные ОРВИ, гриппом и коронавирусом, посоветовал оставаться дома, а если вдруг QR-код понадобиться в будущем для похода в магазин — заказывать продукты домой. Позже мне ещё раз перезвонили и, сославшись на своего «очень компетентного» эксперта, заявили, что в настоящее время вакцинироваться от коронавируса могут и кормящие женщины. Однако на мой вопрос, возьмёт ли этот «компетентный» эксперт на себя ответственность за возможные побочные эффекты у моего грудного ребёнка, или оплатят ли они мне доставку продуктов из магазина — оператор отправила меня с этими вопросами к местным властям», — рассказала жительница Новосибирска.

Отметим, что ранее Минздрав РФ исключил кормящих женщин из перечня лиц, имеющих противопоказания к вакцинации препаратом против коронавируса «Спутник V». Эту информацию «Интерфаксу» подтвердили в пресс-службе Минздрава РФ.

При этом отмечается, что клинические данные по применению «Спутника V» среди кормящих женщин пока отсутствуют и неизвестно, способны ли действующие вещества препарата проникать в грудное молоко. Перед принятием решения о вакцинации кормящей женщине советуют оценить риски и пользу от данной вакцинации.

Молодая мама с коляской Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Тем временем в Госдуме назвали опасным прецедентом вакцинацию кормящих женщин. Лидера СРЗП депутата Госдумы Сергея Миронова поражает легкость и простота, с которой чиновники включили миллионы кормящих женщин и их малышей в число тех, кому фактически можно делать прививку от коронавируса. По его мнению, государство фактически уклоняется от своей конституционной обязанности по защите здоровья граждан.

«Исследований нет, данных о возможных побочных эффектах тоже, а все риски власти предлагают людям брать на себя. Это очень опасный прецедент в области медицинских препаратов и в целом в здравоохранении», — сказал депутат.

По данным Новосибирскстата, только за первые шесть месяцев 2021 года в Новосибирской области родилось 13 760 детей (103,5% к первому полугодию 2020 года).

При этом в 2020 году в Новосибирской области у матерей, не состоящих в браке, родились 6190 детей — это 21,4% ко всем рожденным детям за год. Данных за 2021 год ещё нет.

Возникает вопрос: что делать кормящей женщине, которая не хочет рисковать и брать ответственность за возможные побочные эффекты у грудного ребёнка, в случае введения системы QR-кодов в торговых центра и транспорте? Что делать, если сходить за продуктами, кроме кормящей матери, некому?

Здесь стоит уточнить, что пока в ТЦ новосибирцев пускают без предъявления QR-кода. Однако в соседнем Кузбассе уже ввели такую систему, а значит, вероятность такой ситуации возможна.

Проверка QR-кода Дарья Антонова © ИА REGNUM

Читайте также: Кузбасс начинает жить по QR-коду

Кроме того, мэр Новосибирска Анатолий Локоть не исключил введение QR-кодов в транспорте.

Возникает сразу несколько логичных вопросов, которые в ближайшее время редакция ИА REGNUM задаст властям и министерству здравоохранения Новосибирской области в официальном запросе:

Почему кормящей матери медотвод необходимо получать у терапевта, а не у гинеколога или педиатра, которые знают о том, что ребёнок находится на грудном вскармливании? Что делать матери, если оставить ребёнка, чтобы пойти к терапевту на несколько часов и отстоять там очередь, не с кем? Кто ответит в случае возникновения осложнений или побочных эффектов у грудного ребёнка после вакцинации матери? Что делать, если реакция на прививку у матери будет настолько сильной, что она несколько дней не сможет ухаживать и кормить ребёнка (в том числе если она мать-одиночка)? И, наконец, почему вопрос о вакцинации от коронавируса или получении медотвода кормящими матерями до сих пор не проработан, и целый пласт населения остается наедине с этой проблемой?

Очередь на вакцинацию против коронавируса в Новосибирской области Zdrav.nso.ru

Пока же, судя по ответам оператора горячей линии местного минздрава, кормящим матерям предлагают вакцинироваться под свою полную ответственность либо сидеть дома.