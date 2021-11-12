Ульяновск, , 14:40 — REGNUM В Ульяновской области завершился VII Российско-Китайский молодёжный форум. В этом году участниками стали 450 человек, к которым обратился ульяновский губернатор Алексей Русских, сообщили ИА REGNUM в его пресс-службе.

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Форум состоялся в онлайн-формате 10 — 11 ноября в рамках программы Года российско-китайского научно-технического и инновационного взаимодействия и прошло в формате развития сотрудничества «Волга-Янцзы». Его участниками стали почти 450 человек из всех 14 регионов Поволжья и шести провинций Верхнего и Среднего течения реки Янцзы Китайской Народной Республики.

Обращаясь к участникам молодёжного форума, губернатор Ульяновской области Алексей Русских заявил, что на протяжении многих лет регион «успешно развивает международное сотрудничество», в числе партнёров — Китай.

«В особенности — с провинциями Верхнего и Среднего течения реки Янцзы. Безусловно, это является важным элементом укрепления отношений дружбы и взаимопомощи между Россией и Китаем», — сказал Алексей Русских.

Глава региона выделил в числе приоритетных направлений реализацию «созидательного потенциала молодого поколения». И подчеркнул, что молодые жители «получает прекрасную возможность инициировать», а также принимать участие в реализации различных программ, в том числе межгосударственных.

В рамках форума прошли тематические сессии, посвящённые науке и инновации, туризму, культуре, искусству, молодёжному предпринимательству и образованию.

Исполнительный директор фонда «Ульяновск — культурная столица» Татьяна Ившина отметила, что подобные акции и мероприятия позволяют молодёжи «коммуницировать даже при закрытых границах». И заверила, что спикеры представили интересные проекты, которые планируется «приземлить» на ульяновской земле».

Формат российско-китайского сотрудничества «Волга-Янцзы» реализуется в рамках поручения президента Владимира Путина по диверсификации связей на межрегиональном уровне между Россией и Китаем.

Как сообщало ИА REGNUM, во время пандемии одним из самых популярных форматов работы бизнеса и экспортного центра Ульяновской области назвали программу «Час с торгпредом». Она включает прямую видеосвязь потенциальных бизнес-партнёров. В таком формате прошли переговоры представителями компаний из Финляндии, Австрии, Армении, Франции, Германии, Швеции, Италии и Испании.

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