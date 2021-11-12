Москва, 12 ноября, 2021, 16:35 — ИА Регнум. Рэпер Oxxxymiron (настоящее имя — Мирон Фёдоров) представил микстейп под названием «miXXXtape III: Смутное Время». Сборник песен доступен на цифровых площадках с 12 ноября.

Игорь Клепнев Рэпер Oxxxymiron

В микстейп вошли 36 треков, записанные в период с 2014 по 2021 год. Большинство песен уже были выпущены ранее. Пользователи Сети расстроены, что не состоялась премьера «долгожданного» альбома «Смутное Время».

«Слушай, а ловко ты это придумал. Я даже в начале не понял. Молодец!»— прокомментировал teethflix.

«А разговоров-то было. Не, серьезно, когда альбом?» — спрашивает dropdead.

«Мирон, ты нас это, за дураков не держи. Добавляй. Добавляй», — пишет Кирилл Роткин

«А вот сейчас обидно было…» — поделился RESONANCE.

Ранее Oxxxymiron в течение недели выпустил три композиции — «Кто убил Марка?», «Цунами» и «Организация». Треки должны войти в предстоящий альбом рэпера.