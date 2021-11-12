Ташкент, , 14:40 — REGNUM Три крупных района в столице Узбекистана остались без горячей воды. Об этом, как передает ИА REGNUM, сообщает 12 ноября пресс-служба Ташкентской городской администрации.

По последним данным, горячая вода и теплоснабжение полностью отключены в Юнусабадском районе, частично — в Алмазарском и Шайхонтохурском районах.

«Горячая вода и теплоснабжение отключены в связи с неисправностью, возникшей 12 ноября в электроснабжении теплоцентра № 4 в Юнусабадском районе, теплоснабжение и подача горячей воды с данной котельной временно приостановлены», — говорится в сообщении.

Сообщается, что в настоящее время идёт работа по устранению неполадок.

«Подача горячей воды будет полностью восстановлена до 17:00 (15.00 мск), теплоснабжение возобновится в 24:00», — сообщили в пресс-службе.