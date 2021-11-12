Белгород, 12 ноября, 2021, 14:40 — ИА Регнум. Ряд административных дел возбужден в отношении компании, из автомобиля которой пролилась азотная кислота на улице Константина Заслонова в Белгороде, сообщили ИА REGNUM 12 ноября в пресс-службе прокуратуры региона.

Пресс-служба администрации Белгорода Утечка азотной кислоты

Надзорное ведомство провело проверку организации, осуществлявшей перевозку опасного химического вещества. Выяснилось, что работники предприятия были допущены к исполнению трудовых обязанностей без прохождения вводного инструктажа и первичного инструктажа на рабочем месте. Генеральный директор компании также не прошёл внеочередную проверку знаний по новым правилам охраны труда.

Автомобиль, из которого вытекла кислота, не прошёл должный предрейсовый контроль, а водителю не провели обязательный медосмотр и не обеспечили его спецобувью и средствами индивидуальной защиты.

В отношении юридического лица и его руководителя возбуждены административные дела, которые направлены для рассмотрения в государственную инспекцию труда области и региональную ГИБДД.

Как сообщало ИА REGNUM, в грузовике повредилась пластиковая ёмкость, предназначенная для транспортировки азотной кислоты, едкий оранжевый дым распространился по округе. Сотрудники МЧС извлекли бак и нейтрализовали кислоту.