Каракулинский район, , 14:37 — REGNUM В Удмуртии по факту массового отравления школьников возбуждено уголовное дело по статье о нарушении санитарно-эпидемиологических правил. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СКР по республике.

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По данным следствия, 11 ноября за медицинской помощью обратились 15 школьников Каракулинской средней школы. Все пострадавшие — в возрасте 11 лет. После оказания медицинской помощи дети были отпущены домой, госпитализация не потребовалась.

В настоящее время на место происшествия выехали следователи и следователи-криминалисты. Проводятся мероприятия для установления всех обстоятельств произошедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, в Екатеринбурге заболели 43 ребёнка, находившиеся в санатории «Изоплит». Прокуратура Кировского района города организовала проверку соблюдения там санитарно-эпидемиологического законодательства.

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