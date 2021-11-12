Гавана, 28 апреля, 2020, 15:06 — ИА Регнум. Для использования в туристическом бизнесе на Кубу были доставлены 50 экземпляров УАЗ «Патриот». Об этом сообщает портал «За рулём».

Внедорожники уже добрались до порта Мариель, который находится недалеко от кубинской столицы. На Кубу прибыли УАЗ «Патриот Экспедиция», которые оснащены лестницей на багажной двери, лебёдкой и багажником на крыше.

Кроме того, специально для климатических условий Острова свободы машины были покрыты спецсоставом для защиты от соли и влажности. В результате изначально белый цвет кузова несколько поменялся.

Внедорожники будут использоваться в условиях бездорожья в туристической сфере.

Ранее стало известно, что Ульяновский автозавод сертифицировал в России битопливный УАЗ «Патриот», который будет работать на бензине и метане.

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