Екатеринбург, , 14:37 — REGNUM На трассе Екатеринбург — Тюмень произошла смертельная авария. В ДТП погибли муж и жена из Свердловской области, сообщили в областном ГИБДД.

ДТП



По предварительным данным, водитель легковушки не справился с управлением, когда перестраивался со встречной полосы после обгона. Автомобиль лоб в лоб столкнулся с фурой.

Грузовое авто Scania перевозило посылки. Это машина автопочты из Ярославской области. Водитель фуры не пострадал, а вот «Ладу» буквально смяло под тяжестью грузовика. В легковушке находились два человека: муж и жена из Свердловской области. Оба они погибли.

Движение на участке, где произошло ДТП, затруднено. Поток автомобилей контролирует регулировщик.