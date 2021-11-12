Бишкек, 12 ноября, 2021, 14:35 — ИА Регнум. Власти Киргизии передали в оперативное управление налоговой службы пункты пропуска, расположенные близ границы с Казахстаном. Об этом заявил первый вице-премьер-министр Арзыбек Кожошев на правительственном совещании сегодня, 12 ноября.

Киргизия

По его словам, сделано это в целях улучшения администрирования товарных потоков и интеграции системы налогового ведомства с информационными системами весогабаритного, фитосанитарного и ветеринарного контроля.

Читайте также: Киргизский премьер о борьбе с контрабандой: «То света нет, то интернета»

Также высокопоставленный чиновник отметил, что налоговой службе необходимо как можно скорее запустить пилотный проект по установке контрольных пломб на машины компаний-грузоперевозчиков, занимающихся ввозом товаров из стран Евразийского экономического союза.

«Проект позволит установить фактические адреса выгрузки ввезенных товаров на территорию Киргизии и фактическое соответствие задекларированного груза», — подчеркнул заместитель главы правительства.

Читайте также: Казахские пограничники вымогают по $4500 с каждой фуры, едущей из Киргизии